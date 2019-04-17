В Североуральске пропала несовершеннолетняя девушка

14:29 | 21.04.2019

Фото: поисковой отряд «Прорыв»

В Свердловской области в Североуральске пропала 16-летняя Проскурякова Виктория. С пятницы, 19 апреля, местонахождение девушки неизвестно.



Приметы: рост 170 см., телосложение среднее, глаза карие, волосы светлые (ниже плеч).



На момент пропажи девушка была одета в черное пальто с поясом и воротником, брюки малинового цвета, ботинки желто-коричневого цвета. С собой она взяла рюкзак тряпичный белого цвета со вставками голубого и оранжевого цвета.



Если вам известна информация о примерном местонахождении Проскуряковой Виктории - сообщите об этом по телефонам: просим сообщить по телефонам: 8-9000-44-02-20 (Наталия, "Лис" руководитель ПСО " ПРОРЫВ" Екатеринбург), 8-900-203-63-96 (Анастасия - инфорг поиска Поисковый отряд "Полёт" Североуральск), 102 - дежурная часть полиции.