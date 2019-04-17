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13:58 | 21.04.2019
Фото: Катерина Якушева
Возможны осадки: начало недели в Екатеринбурге будет пасмурным
В понедельник, 22 апреля, ночью похолодает до +2°C. Облачно, без осадков. Днём ожидается до +12°C - небольшой кратковременный дождь.
Во вторник, 23 апреля, ночью до +4°C - облачно с прояснениями, без осадков. Днём потеплеет до +13°C - облачно, небольшой дождь.
В среду, 24 апреля, ночью температура воздуха достигнет отметки +1°C, днём +11°C. Также днём ожидается дождь.
Прогноз погоды предоставлен гидрометцентром России.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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