Возможны осадки: начало недели в Екатеринбурге будет пасмурным

13:58 | 21.04.2019

Фото: Катерина Якушева

Сегодня в Екатеринбурге температура воздуха поднимется до отметки +10°C. Облачно, без осадков. Предстоящая неделя окажется пасмурной и дождливой, сообщают синоптики.



В понедельник, 22 апреля, ночью похолодает до +2°C. Облачно, без осадков. Днём ожидается до +12°C - небольшой кратковременный дождь.



Во вторник, 23 апреля, ночью до +4°C - облачно с прояснениями, без осадков. Днём потеплеет до +13°C - облачно, небольшой дождь.



В среду, 24 апреля, ночью температура воздуха достигнет отметки +1°C, днём +11°C. Также днём ожидается дождь.



Прогноз погоды предоставлен гидрометцентром России.