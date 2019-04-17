Баскетболистки УГМК в Екатеринбурге одержали победу над курским «Динамо» 78:66

10:52 | 21.04.2019

Фото: пресс-служба БК УГМК

Вчера, 20 апреля, в Екатеринбурге баскетболистки УГМК на паркете ДИВСа в рамках финала чемпионата России одержали победу над курским «Динамо». Счёт встречи составил 78:66.



«Сегодня я по-настоящему горжусь своими игроками. Нелегко играть после достижения главной цели — победы в Евролиге, но тем не менее нам удалось показать отличную командную игру. Но первая игра закончена, счет в серии — 1:0, и мы сразу же начинаем готовиться к следующей игре, и все наше внимание будет сосредоточено только на предстоящем матче»,- отметил главный тренер УГМК Мигель Мендес.



Напомним, меньше недели назад команды встречались на венгерском паркете в финале Евролиги, где одержали победу смог УГМК. Эта победа принесла свердловчанкам пятый по счету в своей истории кубок Евролиги.



Следующая встреча команд состоится уже в понедельник, 22 апреля, в ДИВСе в 19:00.