Пострадала 9-летняя девочка: в Екатеринбурге произошло страшное ДТП

Вчера, 20 апреля, в Екатеринбурге на 20 километре Тюменского тракта вечером произошло страшное ДТП, в результате которого пострадала 9-летняя девочка.Изначально предполагалось, что 58-летняя женщину за рулём Lada Kalina при пересечении не справилась с управлением, из-за чего автомобиль вылетел с дороги и опрокинулся. Позже стало известно другое - «Ладу» подрезали, что и послужило причиной ДТП.На заднем сидении в автомобиле находилась внучка женщины. Девочка была пристёгнута в детском кресле, поэтому не получила серьезных травм. С места происшествия её доставили в больницу.