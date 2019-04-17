В Каменске-Уральском ночью горело заброшенное здание

09:18 | 21.04.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня, 21 апреля, в Каменске-Уральском на улице Чайковского загорелись кровля, стены и перекрытия заброшенного здания. Огонь распространился на площади 400 квадратных метров.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте происшествия были задействованы 15 человек личного состава и пять единиц техники. Разбор сгоревших конструкций завершили только под утро.



В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания в настоящее время устанавливают пожарные дознаватели.