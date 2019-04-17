ХК «Авто» в пятом матче в Екатеринбурге одержал победу над «Локо» 2:1

08:59 | 21.04.2019

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Хоккейный клуб «Авто» на родной арене в Екатеринбурге провёл пятый матч финальной серии Кубка Харламова с ярославским «Локо». Счёт встречи - 2:1 (в пользу уральцев).



Счёт открыли гости уже на 12-ой секунде матча: автором первой шайбы стал Георгий Иванов. На 44-ой минуте защитник «Авто» Александр Севостьянов забил гол в ярославские ворота, а уже в дополнительное время решающую шайбу на свой счёт записал уральский защитник Даниил Зайцев.



Напомним, финальная серия длится до четырёх побед. Сейчас счёт составляет 3:2 в пользу «Авто». Следующую встречу команды проведут в Ярославле 22 апреля.