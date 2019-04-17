В Екатеринбурге уже несколько дней разыскивают пропавшего дедушку

07:22 | 21.04.2019

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге потерялся 77-летний Макаров Юрий Данилович. 16 апреля дедушка ушёл из дома и до сих пор не вернулся. Нуждается в медицинской помощи.



Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы отсутствуют, глаза карие. Особые приметы: очки в коричневой оправе, нет фаланги пальца на правой руке.



В момент исчезновения дедушка был одет в тёмно-серую куртку с капюшоном, чёрные брюки, тёмно-синюю рубашка, чёрно-белый шарф в клетку, кепку и тёмные сапоги. С собой он взял лыжную палку.



Если вам известна информация о примерном местонахождении Макарова Юрия Даниловича - сообщите об этом по тел. 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргу поиска: Анастасия, +7 (982) 457-89-64..