В Екатеринбурге в ночь на субботу с седьмого этажа выпал пятилетний ребёнок

20:52 | 20.04.2019

Фото: ekaterinburg.n1.ru

В Екатеринбурге в ночь с пятницы на субботу из окна 7-го этажа в доме по адресу Ольховская, 27/1 на Новой Сортировке выпал пятилетний ребёнок. Соседи уверяют: на земле мальчика обнаружили в верхней одежде.



Как сообщили в УМВД по Екатеринбургу, происшествие случилось, когда ребёнок был с няней - его 28-летняя мама в это время якобы была на работе. По данным полиции, женщина трудится целыми днями.



«По факту падения мальчика из окна 7-го этажа дома на улице Ольховская службой по делам несовершеннолетних отдела полиции № 11 проводится проверка. Сотрудники полиции установили, что няня ночью ушла в магазин и оставила ребенка спящим дома. Вернувшись домой, няня ребенка не обнаружила», — сообщают сегодня в УМВД по Екатеринбургу.



Насколько стало известно журналистам, в эту ночь ребёнок был в квартире няни, которую соседи характеризуют отрицательно. По их словам, женщина постоянно приводит в дом новых сожителей.



«В 5 утра приехали три машины полиции. Ребенок в 5 утра был одет в верхнюю одежду и вышел с балкона. Не знаем, что делать с этой соседкой: постоянно у нее с «Таганского ряда» мужчины, она с ними сожительствует», — говорят соседи.



По их данным, выпавший из окна мальчик остался жив.