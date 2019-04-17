В Екатеринбурге школьники улучшили правила дорожного движения на 3D макетах

18:41 | 20.04.2019

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге школьники попробовали себя в роли градостроителей и на 3-D принтерах воссоздали улицы и перекрестки с улучшенным движением.



Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, в рамках конкурса «ПДД в 3-D» ребятам нужно было с помощью 3D-принтеров и 3D-ручек создать макет улично-дорожной сети рядом с их школой. В течение месяца из пластика юные градостроители создавали трёхмерные дома, улицы, перекрестки, дорожные знаки, машины и пешеходов. Таким образом у школьником была уникальная возможность разработать уникальные правила дорожного движения.



«Конкурсантам нужно было с помощью макетов предложить варианты улучшения улично-дорожной сети, которые, на их взгляд, не позволили бы взрослым и детям попадать в дорожные ситуации-ловушки. Например, поставить дорожные ограждения, сделать перекресток регулируемым или сделать лежащего полицейского», — поясняют в ГИБДД.



В Госавтоинспекции отметили, что одним из критериев оценки работ стала сложность, количество использованных 3D-деталей, оригинальность макета. Победителями стали ученики школ № 107, 138 и 114.



«Подобный конкурс мотивирует школьников не только к изучению технологии 3D-моделирования и 3D-печати, но и к изучению правил безопасного поведения на дороге, а, значит, к воспитанию грамотных участников дорожного движения», — отмечают сотрудники госавтоинспекции.