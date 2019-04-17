Новости дня
18:41 | 20.04.2019
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге школьники улучшили правила дорожного движения на 3D макетах
Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, в рамках конкурса «ПДД в 3-D» ребятам нужно было с помощью 3D-принтеров и 3D-ручек создать макет улично-дорожной сети рядом с их школой. В течение месяца из пластика юные градостроители создавали трёхмерные дома, улицы, перекрестки, дорожные знаки, машины и пешеходов. Таким образом у школьником была уникальная возможность разработать уникальные правила дорожного движения.
«Конкурсантам нужно было с помощью макетов предложить варианты улучшения улично-дорожной сети, которые, на их взгляд, не позволили бы взрослым и детям попадать в дорожные ситуации-ловушки. Например, поставить дорожные ограждения, сделать перекресток регулируемым или сделать лежащего полицейского», — поясняют в ГИБДД.
В Госавтоинспекции отметили, что одним из критериев оценки работ стала сложность, количество использованных 3D-деталей, оригинальность макета. Победителями стали ученики школ № 107, 138 и 114.
«Подобный конкурс мотивирует школьников не только к изучению технологии 3D-моделирования и 3D-печати, но и к изучению правил безопасного поведения на дороге, а, значит, к воспитанию грамотных участников дорожного движения», — отмечают сотрудники госавтоинспекции.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
17:34 | 20.04.2019
В ДТП под Екатеринбургом пострадал полуторагодовалый ребёнок
15:22 | 20.04.2019
В этом году благодатный огонь в Екатеринбурге раздадут на месте будущего собора Святой Екатерины
14:42 | 20.04.2019
В Екатеринбурге в соборе Святой Екатерины предлагают оборудовать спортивные секции и детский сад
14:21 | 20.04.2019
В Верхнепышминском городском округе всю ночь тушили крупный пожар в садовом товариществе
13:22 | 20.04.2019
Этой ночью в Екатеринбурге на ЖБИ неизвестные устроили драку со стрельбой: один человек в больнице
12:44 | 20.04.2019
«Уральский Халк» Иван Штырков сорвал бой с американцем: екатеринбуржца срочно госпитализировали
11:59 | 20.04.2019
Ещё одна история увольнения: в Екатеринбурге за мат в соцсетях уволили учительницу английского языка
11:21 | 20.04.2019
В Екатеринбурге обвинили в мошенничестве медсестру, которая организовала самовольный сбор детских вещей для юных пациентов
10:25 | 20.04.2019
Этой ночью в Екатеринбурге на Уралмаше погибли парень и девушка: молодые люди разбились на арендованном автомобиле
23:17 | 19.04.2019
В этом году в Екатеринбурге будут сдавать ЕГЭ 6,5 тысяч выпускников
23:07 | 19.04.2019
Копию короны Российской империи, стоимостью 1 миллиард рублей, привезут в Екатеринбург
21:16 | 19.04.2019
В Екатеринбурге назначат главного градостроителя
20:55 | 19.04.2019
В Екатеринбурге на выходные будет перекрыта улица Первомайская
20:42 | 19.04.2019
В екатеринбургской мэрии появятся бронзовые портреты Александра Якоба и Евгения Ройзмана
18:16 | 19.04.2019
Ремонт на Чусовском мосту начнется уже в 20-х числах апреля
18:00 | 19.04.2019
В Екатеринбурге пройдут общественные обсуждения по благоустройству Шарташского лесопарка
17:16 | 19.04.2019
В Верхней Пышме участок Успенского проспекта закроют на реконструкцию
17:04 | 19.04.2019
В Екатеринбурге организаторы азартных игр получили реальные сроки
16:45 | 19.04.2019
В Пермском крае создан Нытвенский городской округ
16:39 | 19.04.2019
Открыта регистрация на главный молодежный форум ПФО «iВолга-2019»
15:52 | 19.04.2019
Из Свердловской области выдворят 96 нелегальных мигрантов
15:03 | 19.04.2019
В Екатеринбурге прошел баттл 100-летних автомобилей
14:45 | 19.04.2019
Таможенники и полицейские изъяли вторую партию «серой» техники в магазине Екатеринбурга
14:12 | 19.04.2019
В Пермь пришла пора субботников
14:09 | 19.04.2019
В Зауралье школьник нашел потерянный телефон и отнес в полицию
14:01 | 19.04.2019
В Екатеринбурге для ветеранов ВОВ запустят горячую линию
13:57 | 19.04.2019
В 2021 году Пермь станет столицей Всероссийских Дельфийских игр