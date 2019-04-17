В ДТП под Екатеринбургом пострадал полуторагодовалый ребёнок

Сегодня, 20 апреля, около 11 часов утра серьёзная авария с участием легкового автомобиля Subaru Impreza и грузовика Hyundai произошла в районе поселка Садовый под Екатеринбургом. Легковой автомобиль, выехав на полосу для встречного движения, столкнулся с грузовиком, который после удара опрокинулся на обочину.Как сообщили в ГИБДД по Свердловской области, причиной ДТП стал выезд девушки, водителя Subaru Impreza, на полосу, предназначенную для встречного движения.«Выехав на встречную полосу, девушка, водитель автомобиля Subaru Impreza, допустила столкновение с грузовиком Hyundai. Причины выезда автомобилистки на встречную полосу непонятны, дорожное полотно, на участке где произошло ДТП, повреждений не имеет. По предварительным данным, в ДТП пострадали три человека находившихся в легковом автомобиле: девушка-водитель, мужчина-пассажир и полуторагодовалый ребенок, которого перевозили в детском автокресле. К счастью обошлось без жертв», — прокомментировали ДТП в ГИБДД по Свердловской области.