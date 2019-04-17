В этом году благодатный огонь в Екатеринбурге раздадут на месте будущего собора Святой Екатерины

15:22 | 20.04.2019

Фото: kp.ru

Ровно через неделю, 28 апреля, в Екатеринбурге состоится традиционный общегородской крестный ход в честь Пасхи. В этом году благодатный огонь из Иерусалима раздадут не в Свято-Троицком соборе, как это было раньше, а на месте будущего собора Святой Екатерины - в сквере на «Драме».



Как сообщают в пресс-службе городской Епархии, из Иерусалима благодатный огонь прибудет ночью - его доставят в Кольцово на спецрейсе в особых лампадах. После этого огонь огонь отправится в Свято-Троицкий кафедральный собор. Но не на раздачу, а на временное хранение. И уже на следующий день его раздадут всем прихожанам после дневного крестного хода.



Праздничное пасхальное шествие стартует в 16.00 28 апреля. Верующие проследуют от Свято-Троицкого собора до театра Драмы - на то место, где должен быть построен собор Святой Екатерины. Там и состоится раздача огня всем желающим, а также концерт и угощения.



Напомним, последние 15 лет Благодатный огонь традиционно раздавали в городском Свято-Троицком кафедральном соборе.