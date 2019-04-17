В Екатеринбурге в соборе Святой Екатерины предлагают оборудовать спортивные секции и детский сад

14:42 | 20.04.2019

Фото: проектная документация

Православные жители Екатеринбурга предлагают оснастить собор Святой Екатерины, который построят на месте сквера рядом с театром Драмы, детским садом и спортивной школой, а также оборудовать в стенах храма музей милосердия. Такие предложения воцерковлённые уральцы высказали на официальной страничке собора во «ВКонтакте», где недавно заработал «банк социальных идей».



«Приглашаем вас поделиться вашими мечтами и мыслями о том, какие социальные проекты важно воплотить в жизнь в Соборе святой Екатерины, понимая, что любой храм - это школа добра и милосердия», - говорится в сообщении. Теперь любой горожанин сможет предложить свои идеи в комментариях.



Так, некоторые предлагают проводить в храме на регулярной основе мастер-классы по декоративно-прикладному искусству для инвалидов. Такая мера, по мнению инициатора, «даст им творчески раскрыть, найти добрых друзей и не унывать».



Другие же считают, что на базе собора можно создать «Центр координации добра» - эдакий музей, где будет собрана информация о «добрых проектах».



Некоторые особо инициативные пользователи считают, что помимо вышеперчисленного не лишним будет создать при соборе детский сад, театрально-спортивный зал для молодёжи, многофункциональный лекторий и танцевальный open air.



Напомним, собор Святой Екатерины появится на берегу Исети вместо сквера на «Драме». Его планируется воздвигнуть к 2023 году, когда Екатеринбург будет праздновать своё 300-летие.