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14:21 | 20.04.2019

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Верхнепышминском городском округе всю ночь тушили крупный пожар в садовом товариществе

Крупный пожар произошёл прошедшей ночью в садовом некоммерческом товариществе в посёлке Соколовка Верхнепышминского городского округа.

Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС в 23:36 19 апреля. К месту ЧП выехали 5 единиц техники и 21 человек личного состава. К моменту приезда огнеборцев на место огонь полностью охватил деревянные постройки на площади 300 кв. м. Справиться с открытым горением пожарные смогли спустя 2 часа, проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались всю ночь, и были завершены только в 06:00.

В результате пожара огнём были полностью уничтожены: садовый дом, надворные постройки, баня, гараж и автомобиль Opel Astra.

© «Вечерние Ведомости»

 


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