Этой ночью в Екатеринбурге на ЖБИ неизвестные устроили драку со стрельбой: один человек в больнице

13:22 | 20.04.2019

В Екатеринбурге в ночь с пятницы на субботу произошла драка со стрельбой. Одного человека госпитализировали.



Как рассказывают нашим коллегам из Е1 очевидцы, всё случилось около магазина между домами по адресу Сыромолотова 28 и 28а.



«Парня избили битами несколько человек, потом подъехала Lada Priora и открыла стрельбу по всем. Люди разбежались. Парня унесли друзья вроде или кто-то из прохожих. Ну, и через 40 минут–час приехала реанимация и полиция», — рассказал очевидец.



Известно, что пострадавшему, которого госпитализировали с побоями и пулевыми ранениями, 22 года. Сейчас парню ничего не угрожает. В полиции рассказали, что на месте происшествия выездная бригада нашла биту и гильзу, предположительно, от травматического оружия.



«Сотрудники отдела полиции № 2 проводят проверку по факту причинения телесных повреждений жителю Свердловской области. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа под руководством начальника территориального ОВД, подполковника полиции Александра Горина. По итогам проверки будет принято процессуальное решение»,— сообщают в УМВД Екатеринбурга.