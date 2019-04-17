«Уральский Халк» Иван Штырков сорвал бой с американцем: екатеринбуржца срочно госпитализировали

12:44 | 20.04.2019

Фото: ТАСС

Легендарный российский боец Иван Штырков, которого в народе прозвали «уральским Халком», сорвал бой с американцем Дэвином Кларком на турнире UFC. Россиянина срочно госпитализировали. Об этом в своём Instagram сооблащает его соперник Дэвин Кларк.



«Всем привет! Хочу поблагодарить вас за любовь и поддержку, но, к сожалению, мой бой здесь, в России, был отменен. Мой соперник заболел и сейчас находится в больнице. Так что да, к сожалению, я не подерусь. Спасибо всем за поддержку, это многое для меня значит», - говорит боец.



Кларк подчеркнул, что надеется в скором времени получить новую дату на одном из следующих турниров. В любом случае, Штырков подписал контракт на четыре боя, поэтому на турнире UFC он непременно появится после выздоровления.



Напомним, изначально дебют уральского спортсмена в Абсолютном бойцовском чемпионате планировался на июнь, но из-за травмы Абдул-Керима Эдилова, который изначально должен был бороться с Дэвином Кларком, Штыркову прдложили его заменить. Таким образом, американец Дэвин Кларк уже дважды лишается соперника.



За три года с начала карьеры в активе Кларка девять побед и три поражения.