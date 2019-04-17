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12:44 | 20.04.2019
Фото: ТАСС
«Уральский Халк» Иван Штырков сорвал бой с американцем: екатеринбуржца срочно госпитализировали
«Всем привет! Хочу поблагодарить вас за любовь и поддержку, но, к сожалению, мой бой здесь, в России, был отменен. Мой соперник заболел и сейчас находится в больнице. Так что да, к сожалению, я не подерусь. Спасибо всем за поддержку, это многое для меня значит», - говорит боец.
Кларк подчеркнул, что надеется в скором времени получить новую дату на одном из следующих турниров. В любом случае, Штырков подписал контракт на четыре боя, поэтому на турнире UFC он непременно появится после выздоровления.
Напомним, изначально дебют уральского спортсмена в Абсолютном бойцовском чемпионате планировался на июнь, но из-за травмы Абдул-Керима Эдилова, который изначально должен был бороться с Дэвином Кларком, Штыркову прдложили его заменить. Таким образом, американец Дэвин Кларк уже дважды лишается соперника.
За три года с начала карьеры в активе Кларка девять побед и три поражения.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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