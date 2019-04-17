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11:59 | 20.04.2019

Фото: Facebook Любовь Борн

Ещё одна история увольнения: в Екатеринбурге за мат в соцсетях уволили учительницу английского языка

В Екатеринбурге из 108-й гимназии, которая находится на улице Академической, уволили учительницу английского языка. Женщину обвиняют в матерных высказываниях, которые она, по увтерждению учеников, оставляет на своей странице в соцсетях.

Как рассказывает журналистам Любовь Борн (учительница попросила представить её псевдонимом), в гимназии она проработала недолго - с февраля. По мнению женщины, ученики и родители устроили ей настоящую травлю. Так, один из учеников якобы сделал репост её записи с использованием мата от 2011 года на своей странице. После этого родители стали звонить директору школы.

— Мы с ней эту ситуацию обсудили, я ей сказала, что имею право в личное время писать всё, что и как считаю нужным. Но вчера перед первым уроком директор меня встретила и рассказала, что ей звонили родители, угрожали подать заявление в прокуратуру или пожаловаться в СМИ. В итоге она предложила написать заявление. Я согласилась, так как увидела, что директор боится последствий, — описала обстоятельства Любовь.

По её словам, учителя английского в школе надолго не задерживались. После увольнения очередного преподавателя Любови предложили проработать в школе до конца учебного года, но уже на этом этапе предлагали взять часы и на следующий учебный год.

— Когда я начала работать в гимназии, то стала писать истории, как смешные, так и грустные, про работу в школе. Ещё с 2008 года у меня есть страница в соцсетях под чужим именем, чтобы её было сложно найти. Раз они нашли, то, значит, копали. Это был один из моих учеников. Возможно, что он решил таким образом выделиться, — считает Любовь.

Она отметила, что у неё были конфликты с учениками, приходилось привлекать к их разрешению директора.

— Думаю, что ученикам не понравились требования, которые прописаны в госстандартах. Возможно, что они к этому просто не привыкли, а я не считаю, что надо снижать планку. Это был мой первый опыт работы в государственной школе — до этого работала только в частном образовании, где видела мотивированных детей, заинтересованных родителей. В данном же случае они были возмущены, что учитель матерится в личное время.

Однако в управлении образования сообщают: никакого конфликта на самом деле не было. Мол, об употреблении мата на личной странице они не знают, а уволили Любовь Борн потому, что нашли на её место постоянного учителя.

— Преподаватель пришла работать на замену другому учителю, так как директор находится с ней в хороших отношениях. Поскольку был найден постоянный преподаватель, то было принято решение прекратить сотрудничество.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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