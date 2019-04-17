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11:21 | 20.04.2019
Фото: ВладМедицина.ру
В Екатеринбурге обвинили в мошенничестве медсестру, которая организовала самовольный сбор детских вещей для юных пациентов
Как сообщают наши коллеги из РИА Новости, всё началось с того, что руководство больницы узнало, что медсестра собирает вещи для новорожденных без согласования. Начальство утверждает: в объявлении о сборе одежды и медикаментов медсестра указала, что в них нуждаются отказники, то есть сироты. Но, по словам руководства, в отделении паталогии, где работала женщина, за год был всего один такой ребёнок, а у остальных родители были. Таким образом, медсестру обвиняют не только в дезинформации жертвователей, но и в мошенничестве: если в отделении отказников почти нет, то куда она дела столько пожертвованных вещей?
По требованию начальства медсестра написала заявление об увольнении по собственному желанию. Но женщина утверждает: ни для отказников, ни для детей с родителями в больнице не хватает даже памперсов.
«Конечно, больница закупает памперсы и салфетки, но ведь они так быстро расходуются. Ребенок должен находиться в комфорте. Если мне выдали четыре подгузника на одного малыша, а понадобилось восемь, где же взять недостающие? Мне говорят: экономь. Но если я не поменяю памперс, это может привести к дерматитам и другим неприятным последствиям», — переживает за маленьких пациентов медсестра.
Но в больнице поясняют: врачи просто не имеют права принимать медикаменты от физических лиц. По их словам, такие прецеденты со стороны медперсонала могут закончиться судом.
«Мы не имеем права получать лекарственные средства от физических лиц, это запрещено законом. Она (уволенная медсестра, - Прим.ред.) сказала, что она не знала этого, но это ложь в чистом виде: этим железным правилам учат уже в медучилищах. В больницу можно передать подгузники и одежду, но порядок получения любых материальных ценностей чётко регламентирован - это делается по договору пожертвования. Невозможно просто так принести что-то с улицы», - поясняют в больнице.
В итоге все вещи, которые уволенной медсестре удалось собрать, были переданы в дом малютки в Ревде. А руководство больницы уже готовит заявление в полицию.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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