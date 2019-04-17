В этом году в Екатеринбурге будут сдавать ЕГЭ 6,5 тысяч выпускников

23:17 | 19.04.2019

Фото: sever-press.ru

Около 6,5 тысяч екатеринбуржских выпускников готовятся к сдаче Единого Государственного Экзамена, об этом сообщает пресс-служба администрации уральской столицы.



Как уточнили в пресс-службе, в 2019 году количество сдающих ЕГЭ будет на 500 человек больше, чем в прошлом году. Для того чтобы получить аттестат, одиннадцатиклассникам достаточно сдать только два экзамена: русский язык и математику.



Следует отметить, что в этом году выпускники смогут выбрать в качестве ЕГЭ по иностранному языку не только английский, немецкий, французский и испанский, но и китайский язык.



Напомним, сдача ЕГЭ в Свердловской области будет проходить с 27 мая по 1 июля.