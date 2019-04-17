Копию короны Российской империи, стоимостью 1 миллиард рублей, привезут в Екатеринбург

23:07 | 19.04.2019

Фото: главныйпроспект.рф

Уральцы смогут увидеть копию короны Российской империи, стоимость которой оценивается примерно в 1 миллиард рублей, об этом сообщает пресс-служба галереи «Главный проспект».



Данная копия максимально приближена к оригиналу Большой Императорской короны, который использовали во время коронации российских монархов. Отмечается, что экспонат состоит из более чем 11 тыс. бриллиантов, также он украшен 74 жемчужинами и рубеллитом массой в 384, 71 карта.



Добавим, что копия короны будет одним из экспонатов выставки про сокровища, которая пройдёт в галерее «Главный проспект». Посмотреть на корону уральцы смогут с 26 по 28 апреля. Стоимость входного билета – 500 рублей.