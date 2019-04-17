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21:16 | 19.04.2019
Фото: znak.com
В Екатеринбурге назначат главного градостроителя
Градостроитель будет заниматься проектировкой зданий, «ставить кубики», а дальнейшей работой будут заниматься архитекторы. По словам мэра, с изменением города важно также сохранить его исторический облик. Поэтому в Екатеринбурге будет создана улица, где будут сконцентрированы все основные памятники и здания.
Напомним, ранее в уральской столице был определён состав Градостроительного совета, помимо этого в городе также появится Архитектурный совет.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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