В Екатеринбурге назначат главного градостроителя

21:16 | 19.04.2019

Фото: znak.com

В уральской столице появится должность главного градостроителя, об этом сообщил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.



Градостроитель будет заниматься проектировкой зданий, «ставить кубики», а дальнейшей работой будут заниматься архитекторы. По словам мэра, с изменением города важно также сохранить его исторический облик. Поэтому в Екатеринбурге будет создана улица, где будут сконцентрированы все основные памятники и здания.



Напомним, ранее в уральской столице был определён состав Градостроительного совета, помимо этого в городе также появится Архитектурный совет.