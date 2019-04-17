В Екатеринбурге на выходные будет перекрыта улица Первомайская

20:55 | 19.04.2019

Фото: pxhere.com

В столице Урала на выходные перекроют движение по улице Первомайской из-за проведения аварийно-восстановительных работ.



Как сообщает пресс-служба МУП «Водоканал», работы будут проводиться напротив дома №63 на Первомайской. В связи с этим закрыт будет участок от Мичурина до Восточной. Работы начнутся вечером 19 апреля и закончатся в 6 утра 22 апреля.



Напомним, плановый ремонт водопровода, обеспечивающего резервное холодное водоснабжение для зданий на Восточной и Мичурина, начался ещё 5 апреля и должен был закончиться 8 апреля, но срок работ пришлось продлить, так как это необходимо для качественного завершения всего ремонта.