В екатеринбургской мэрии появятся бронзовые портреты Александра Якоба и Евгения Ройзмана

20:42 | 19.04.2019

Фото: Екатеринбургская городская Дума

В мэрии Екатеринбурга появятся бронзовые медальоны с портретами бывшего мэра города Евгения Ройзмана и бывшего главы администрации уральской столицы Александра Якба, об этом сообщил глава Института муниципального управления Игорь Выдрин.



Портреты появятся в галерее глав в правом крыле третьего этажа администрации. Сейчас там можно увидеть экспозицию медальонов предыдущих глав Екатеринбурга, начиная с Якима Рязанова и до Евгения Порунова.



Напомним, распоряжение о создании галереи в 1996 году подписал Аркадий Чернецкий, но появилась в мэрии она только к 2003 году. Сейчас там можно увидеть изображения 31 главы города.