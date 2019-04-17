В Екатеринбурге пройдут общественные обсуждения по благоустройству Шарташского лесопарка

18:00 | 19.04.2019

На следующей неделе, 25 апреля, в Екатеринбурге состоятся общественные обсуждения, посвященные благоустройству территории Шарташского лесного парка.



«Обсуждение состоится 25.04.19 в актовом зале Администрации Кировского района по адресу: Екатеринбург, ул. Первомайская 75. Регистрация участников с 16.00 до 17.00 Начало обсуждения - 17.00», - сообщается в группе «За наш Шарташ!» в Facebook.



Участники обсудят нынешнее состояние лесопарка и работу его администрации, а также предложат варианты развития территории. Подтвердить участие в мероприятии и задать вопросы можно по почте: zanashshartash@yandex.ru.



Напомним, в мае в Шарташском лесопарке должны начаться работы по благоустройству. Подрядчиком является ООО «УралДорТехнологии»: компания отремонтирует парковую дорогу, создаст велодорожки, обустроит тротуары, организует освещение и видеонаблюдение.



Общий проект развития лесопарка предусматривает создание велосипедных дорожек, площадок для активного отдыха, пунктов проката, кафе, медпунктов. У входов в парк появятся административные здания и парковки. Кроме того, в парке могут создать Историко-краеведческий комплекс под открытым небом, где будут представлены макеты традиционных уральских жилых построек разных периодов.