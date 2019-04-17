В Верхней Пышме участок Успенского проспекта закроют на реконструкцию

17:16 | 19.04.2019

фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

С понедельника, 22 апреля, в Верхней Пышме закроют для движения Успенский проспект, от улицы Петрова до улицы Обогатителей. Причина – реконструкция и строительство трамвайной ветки.



Участок будет закрыт вплоть до конца октября.



«Автомобильное движение в обоих направлениях на период проведения строительных работ будет организовано через улицу Обогатителей», - пояснили в УГИБДД ГУ МВД Росси по Свердловской области.



В выходные в Верхней Пышме установят аншлаги и дорожные знаки, указывающие направление движения.