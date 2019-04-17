В Екатеринбурге организаторы азартных игр получили реальные сроки

17:04 | 19.04.2019

Кировский районный суд г. Екатеринбурга сегодня, 19 апреля, вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти горожан - Григория Потапова, Романа Набиуллина, Радима Фатхинурова, Константина Филимонова, Максима Филимонова. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ («Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе «Интернет», совершенные организованной группой»).



В ходе рассмотрения в суде уголовного дела установлено, что у Потапова, возник умысел на незаконную организацию и проведение азартных игр. Он вступил в преступный сговор с ранее знакомым Максимом Филимоновым, а также неустановленным лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, на совершение действий по незаконной организации и проведению азартных игр на территории уральской столицы. С этой целью Потапов приобрел не менее 12 электронных терминалов.



В период с мая 2014 года по январь 2015 года Потапов и его подельники подыскали на территории г. Екатеринбурга нежилые помещения, в том числе в которых располагались автомойки, торговые павильоны, кафе, где злоумышленники разместили игровое оборудование.



В период с января по июнь 2015 года Потапов, желая увеличения дохода от преступной деятельности, привлек к участию ранее ему незнакомых Набиуллина, Константина Филимонова и Фатхинурова.



Злоумышленники действовали в период времени с января 2015 года по февраль 2017 года, когда незаконная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками правоохранительных органов, а игровое оборудование с установленным программным обеспечением, изъято, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Судья Кировского районного суда Денис Абашев назначил Григорию Потапову наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 900 тыс. рублей, Роману Набиуллину - 3 года лишения свободы, со штрафом 500 тыс. рублей, Радиму Фатхинурову, Константину Филимонову и Максиму Филимонову – по 3 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 300 тыс. рублей каждому.



Приговор не вступил в законную силу.



Добавим, что обвиняемым также инкриминировали ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества или участие в нем"), но, как рассказали корреспонденту veved.ry в пресс-службе Кировского райсуда, в данной части подсудимых оправдали за отсутствием в их деяниях данного состава преступления.