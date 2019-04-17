ГИБДД напоминает о перекрытии центра Екатеринбурга из-за репетиции парада Победы

16:45 | 19.04.2019

фото: saomos.news

Сегодня в центре Екатеринбурга из-за репетиции парада Победы перекроют улицы. ГИБДД напоминает об ограничении движения для всех видов транспорта с 20:00 до 04:00.



«Движение для всех видов транспорта будет закрыто по проспекту Ленина (от улицы К.Либкнехта до улицы Репина), по улице Репина (от проспекта Ленина до улицы Малышева), по улице 8 Марта (от улицы Малышева до улицы Б.Ельцина), по улице Б.Ельцина (от улицы 8 Марта до улицы Челюскинцев)», - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.



Автомобилистов просят заранее планировать маршрут движения, с учетом перекрытий.



Сегодня пройдет первая в этом году репетиция парада Победы с привлечением пеших колонн. Полномасштабные тренировки с техникой назначены на 26 и 29 апреля, 3 и 7 мая.