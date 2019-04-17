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15:17 | 19.04.2019

Депутат думы Екатеринбурга предложила пересмотреть организацию школьного питания

Депутат Екатеринбургской городской думы Елена Дерягина в ходе встречи с депутатом Госдумы РФ Павлом Крашенниковым заявила о необходимости преобразований в сфере школьного питания. Сейчас при закупках приоритет отдается цене, что негативно сказывается на качестве еды.

Как сообщают СМИ, Дерягина предложила принять отдельный закон для организации качественного питания школьников.

«Хватит уже детей травить. У нас вся страна обкакалась от продуктов, которые идут на школьное питание», - сказала Дерягина.

Павел Крашенников рассказал, что сейчас в Госдуме обсуждается вопрос о внесении изменений в закон, регламентирующий госзакупки.

Напомним, ранее екатеринбургские депутаты решили провести рейды по школьным столовым, чтобы оценить качество питания детей.

© «Вечерние Ведомости»

 


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