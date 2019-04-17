Таможенники и полицейские изъяли вторую партию «серой» техники в магазине Екатеринбурга

В Екатеринбурге сотрудники Екатеринбургской таможни и городского УМВД снова изъяли «серую» технику в одном из интернет-магазинов. В начале апреля здесь нашли 763 телефонов и пылесосов сомнительного происхождения. В этот раз изъято 239 единиц фототехники. Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, на упаковках не оказалось информации об импортере и сведений о товаре на русском языке.По предварительной информации, партия техники попала на территорию России незаконно. У собственника товара запросили необходимые документы. Если предприниматель не сможет их предоставить, ему грозит уголовная ответственность.