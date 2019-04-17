Алапаевца, ударившего полицейского, оштрафовали на 20 тысяч рублей

11:29 | 19.04.2019

фото: nao24.ru

В Алапаевске местный житель оштрафован за применение насилия в отношении представителя власти.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, мужчину задержали за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Прибывшие на место сотрудники полиции решили доставить нарушителя порядка в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования.



Уралец добровольно сел в машину, но уже при движении ударил полицейского кулаком в голову. Сотрудник патрульно-постовой службы получил ушиб и ссадины.



На жителя Алапаевска завели уголовное дело. Суд оштрафовал мужчину на 20 тысяч рублей.