Нападающий Дэн Секстон остаётся в екатеринбургском «Автомобилисте» ещё на год

07:27 | 19.04.2019

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» продлил контракт с американским нападающим Дэном Секстоном. Новая договоренность рассчитана на год.



Дэн Секстон пополнил состав уральской команды в прошлом году. С самого начала сезона 2018/2019 нападающий стал один из лидеров «Автомобилиста».



В 70 матчах сезона Дэн Секстон набрал 61 очко (забил 27 шайб и отдал 34 голевые передачи). В розыгрыше Кубка Гагарина он стал лучшим бомбардиром «Автомобилиста». Также Секстон является бронзовым призёром Чемпионата мира 2015 года в составе сборной США.