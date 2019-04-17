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07:27 | 19.04.2019
Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
Нападающий Дэн Секстон остаётся в екатеринбургском «Автомобилисте» ещё на год
Дэн Секстон пополнил состав уральской команды в прошлом году. С самого начала сезона 2018/2019 нападающий стал один из лидеров «Автомобилиста».
В 70 матчах сезона Дэн Секстон набрал 61 очко (забил 27 шайб и отдал 34 голевые передачи). В розыгрыше Кубка Гагарина он стал лучшим бомбардиром «Автомобилиста». Также Секстон является бронзовым призёром Чемпионата мира 2015 года в составе сборной США.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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