Вся жизнь - театр: в Екатеринбурге состоится библионочь «Жизнь в обложке»

06:29 | 19.04.2019

Фото: СРМОО «Май»

Уже сегодня, 19 апреля, в Екатеринбурге на площадке молодёжного центра «Б-6» (улица Бетонщиков, 6) состоится библионочь «Жизнь в обложке». В мероприятии примут участие выдающиеся поэты, музыкальные группы и творческие объединения города Екатеринбурга.



СРМОО «МАЙ» совместно с Екатеринбургским Рок-Клубом и МБУ ДО «Центр внешкольной работы «Социум» организовали мероприятие, в котором создали симбиоз музыки, театра и литературы.



В рамках библионочи будет объявлен «Открытый микрофон», где каждый желающий сможет исполнить свои произведения (поэтические и музыкальные). Пришедшие примут участие в «Битве поэтов» и игре «Импровизация».



Напомним, библионочь – это ежегодный фестиваль чтения, который проходит по всей стране. В этом году акция состоится уже в восьмой раз.