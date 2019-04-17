Профсоюзы утвердили схему первомайского шествия в Екатеринбурге

23:15 | 18.04.2019

Фото: stoprofavtodor.ru

Профсоюзы Свердловской области утвердили схемы первомайского шествия и митинга, а также лозунг, об этом сообщает комитет коллективных действий Федерации профсоюзов Свердловской области.



Основной лозунг мероприятий: "За справедливую экономику в интересах человека труда!". Как отметил председатель комитета коллективных действий Алексей Киселев, сейчас членским организациям ФПСО рекомендуется подготовить транспаранты, в которых будут отражены актуальные требования профсоюзов, а также назначить ответственного за построение и обеспечение общественного порядка в колонне отраслевого профсоюза.



Добавим, первомайское шествие в Екатеринбурге начнется с построения на улице Пушкина в 9:00. Колонны выйдут на проспект Ленина и проследуют до площади 1905 года.