В Екатеринбурге выбрали лучшего воспитателя 2019 года

22:49 | 18.04.2019

Фото: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

В уральской столице подвели итоги VIII городского конкурса «Воспитатель года» - 2019, об этом сообщает Департамент образования Администрации города Екатеринбурга.



Лучшим специалистом дошкольного образования Екатеринбурга стала Ольга Гурьева – воспитатель детского сада №431 Орджоникидзевского района. Звание «Лучший педагог-психолог» получила Елена Таланова из детского сада №233 Ленинского района.



В конкурсе участвовали 40 работников дошкольных образовательных учреждений. Они боролись за номинации «Воспитатель» и «Педагог-психолог». В очном туре специалистам предстояло провести педагогическое мероприятие с детьми, предоставить видео-презентацию успешного проекта, а также поделиться профессиональным опытом проведения мастер-класса.



Отметим, в финал мероприятия вышли шестеро конкурсантов, в их число вошли воспитатели детских садов №144, №431, №519 и педагоги-психологи детских садов №189, №233, №411.