На благоустройство сквера на улице Мира в Екатеринбурге потратят 2 миллиона рублей

21:07 | 18.04.2019

Фото: upn.ru

В уральской столице благоустроят сквер по улице Мира от Академической до Блюхера, на это будет потрачено более 2 млн рублей, соответствующий документ опубликован на портале госзакупок.



Согласно документации, подрядчик обязуется обустроить выносы для восьми новых скамеек, дренажи для клумб, установить 10 урн, 4 тумбы, 2 игровые арки и 50 габионов с цветочным оформлением. Аукцион состоится 29 апреля.



Добавим, работы по благоустройству планируется завершить до 19 июня 2019 года.