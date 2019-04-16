В Екатеринбурге Вечный огонь готовят к Вахте памяти

20:50 | 18.04.2019

Фото: pixabay.com



В столице Урала специалисты АО «Екатеринбурггаз», в рамках подготовки Вечного огня на Площади Коммунаров к Вахте памяти, которая пройдёт с 24 апреля по 9 мая, провели техобслуживание, об этом сообщили в пресс-службе компании.



Для проведения работ пришлось на пару часов отключить подачу газа. После демонтажа декоративных плит на чаше Вечного огня, специалисты очистили камеру горения и проверили состояние выпускных отверстий смесителя и газовых трубок. Помимо этого, сотрудники «Екатеринбурггаза» убрали из чаши два ведра грунта и мусора, среди которых оказались пластиковые стаканы, банки, бумага и банковская карта.



Стоит добавить, что также на Площади Коммунаров проводилась репетиция торжественного караула Вахты памяти. На посту №1 в этом году почётное дежурство будут нести ученики старших классов и студенты Серова, Ирбита, Сосьвы, Лесного и других городов Свердловской области.