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20:18 | 18.04.2019

Фото: vestifinance.ru

Два екатеринбуржских врача стали лучшими в России

Два врача из Екатеринбурга стали победителями Всероссийского конкурса врачей по итогам 2018 года, об этом сообщает пресс-служба правительства Свердловской области.

Екатеринбуржцы, победившие в номинациях «Лучший хирург» и «Лучший терапевт» работают в Свердловской областной клинической больнице №1.

Лучшим терапевтом России стала Елена Бессонова, возглавляющая отделение гастроэнтерологии. Она стала одним из инициаторов создания и реализации программы трансплантации печени в Свердловской области. Новую технологию успешно применяют в СОКБ №1.

Звание лучшего хирурга получил заведующий детской кардиохирургией Константин Казанцев. Ежегодно в его отделении помощь получают более 500 детей с нарушениями сердечного биоритма, в больнице проводится более 400 сложнейших операций в год.

Стоит добавить, что в Екатеринбурге 18 апреля, в рамках выставки-форума «Здравоохранение Урала» лучший терапевт России Елена Бессонова проведет научно-практическую конференцию, посвященную вопросам канцеропревенции (комплекс мер, направленных на системное предотвращение риска и частоты возникновения злокачественных поражений) в гастроэнтерологии.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


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