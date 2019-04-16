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19:52 | 18.04.2019
Фото: ООО "УГМК-Холдинг"
Ледовая арена в Екатеринбурге может обойтись в 140 млн евро
Точная стоимость строительства будет объявлена после утверждения всех документов. По словам Козицына, проект ледовой арены готов, сейчас проводятся экспертизы. Строительные работы начнутся уже летом, они будут длиться примерно 2,5 года.
Напомним, екатеринбургская ледовая арена будет находиться на месте снесенной 24 марта 2018 года недостроенной телебашни.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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