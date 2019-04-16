В Екатеринбурге подпишут первые соглашения с резидентами кластера «Гора Белая»

19:29 | 18.04.2019

Фото: gorabelaya.ru

В столице Урала планируют подписать первые соглашения с резидентами кластера «Гора Белая», расположенного в Нижнем Тагиле, об этом сообщила министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова на заседании правительства Свердловской области.



Подписание соглашений состоится на форуме «Большой Урал», который пройдёт в Екатеринбурге 25-26 апреля. Как рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области, уже в этом году планируется завершить разработки технических требований для дальнейшего проектирования и строительства горнолыжной деревни, эскизных проектов расположения новых спортивных объектов, а также плана по развитию природного парка «Река Чусовая». Помимо этого, комплекс планируют включить в проект развития федеральной целевой программы, которая разрабатывается Ростуризмом.



Отметим, решение создать кластер «Гора Белая» было принято ещё в 2018 году. Согласно концепции развития горнолыжного курорта, на территории установят колесо обозрения, обустроят зону для летнего тюбинга и 50 км новых горнолыжных трасс.