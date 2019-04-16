В екатеринбургском радиотехникуме стартовали отборочные соревнования для участия в Чемпионате Hi-Tech

18:20 | 18.04.2019

Фото: http://www.urtt.ru

В Уральском радиотехническом колледже им. А.С.Попова стартовал IV корпоративный отборочный чемпионат для участия в Чемпионате Hi-Tech 2019 по стандартам WorldSkills.



18 и 19 апреля в лабораториях учебно-производственного полигона колледжа в формате работы специализированного центра компетенций по электронике участники выполнят конкурсные задания по стандартам WorldSkills по компетенции «Электроника».



Узнать подробности отбора на Чемпионат Hi-Tech 2019, пообщаться с участниками мероприятия, оценить выполнение конкурсных заданий, можно по адресу: Крауля, 168 (Уральский радиотехнический колледж им. А.С.Попова). 19 апреля – состоится подведение итогов отборочного чемпионата.



Контактный телефон: +7 (343) 242 50 64

