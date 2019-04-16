Проспект Ленина в Екатеринбурге будет перекрыт из-за майского велопарада

18:22 | 18.04.2019

Фото: организаторы велопарада - "Вело-город"

В уральской столице 19 мая перекроют проспект Ленина из-за большого майского велопарада, об этом сообщают организаторы «Вело-Город».



Велосипедистам предстоит проехать маршрут длиной 10 км. Спортсмены поедут от площади Кирова (УрФУ) по проспекту Ленина до улицы Московской и в обратном направлении, после чего финишируют возле университета.



Добавим, что участвовать в велопараде сможет любой желающий, зарегистрировавшись на сайте или в мобильном приложении «Вело-город». Также организаторы обещают всем участникам подарки и сюрпризы.