В 2018 году Евгений Куйвашев заработал почти 6 млн рублей

18:07 | 18.04.2019

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитался о доходах за 2018 год. Как сообщает департамент информационной политики региона, глава Среднего Урала заработал 5 939 410,64 рубля. В его собственности - квартира площадью 144 кв.м., доля в квартире площадью 131,7 кв.м., автоприцеп МЗСА и гидроцикл VX700.



Доход жены Евгения Куйвашева в прошлом году составил 6 201 878,05 рубля. Она имеет квартиру площадью 118,7 кв.м., долю в квартире площадью 131,7 кв.м., нежилое помещение площадью 50,7 кв.м., доли в нежилых помещениях площадью 98,4 и 107,6 кв.м., а также автомобиль Toyota RAV4.