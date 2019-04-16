В Академическом нужно построить порядка 20 социальных объектов

17:53 | 18.04.2019

Жители микрорайона Академического, который должен стать восьмым районом Екатеринбурга, нуждаются в новых социальных объектах: школах, детских садах, больницах, спортивных и культурных учреждениях, заявил в ходе выездного совещания замглавы города по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов. По его словам, к 2023 году в Академическом построят три школы, четыре детских сада и поликлинику для взрослых.



Что касается культурных учреждений, необходимо подготовить проекты и пройти экспертизы, чтобы попасть в федеральные программы и получить средства на строительство. Так, в Академическом может появиться центр современного искусства, музей, киноконцертный зал и другие учреждения. Председатель совета директоров АО «РСГ-Академическое» Виктор Киселев выразил готовность начать проектирование объектов.



Академический — молодой быстроразвивающийся микрорайон Екатеринбурга. Население - более 40 тысяч человек. При активной жилой застройке здесь не хватает социальных объектов. Так, в этом году возникли проблемы с записью детей в первые классы.



К 300-летию Екатеринбурга в 2023 году Академический должен стать восьмым полноценным районом города.