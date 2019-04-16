Новости дня
17:25 | 18.04.2019
К борьбе с незаконными киосками в Екатеринбурге подключились общественники, заявив об «уличных баронах»
«Допустим, в киоске, согласно схеме, должны торговать овощами или мороженым, а по факту там крутят шаурму с нарушением всех санитарно-эпидемиологических норм. Кроме этого, бизнесмены грешат самовольным захватом земельного участка – по договору аренды им, допустим, выделено 10 квадратных метров, а они занимают все 20. И это повсеместно. Власти борются с киосками уже лет 10, но это больше напоминает борьбу ветряными мельницами. Говорят, что прокуратура всесильна, но, судя по ситуации, всесильны у нас уличные бароны, а не государственные органы», - рассказал Дмитрий Чукреев.
В ходе сегодняшнего рейда, проведенного совместного с журналистами, активисты «Народного контроля» посетили три точки. Первая – киоск с шаурмой возле метро «Динамо» (Красный пер. 14а/), который ни прокуратура, ни мэрия не могут победить уже полтора года.
«У них вообще нет никаких документов. Тупо приехали, поставили свою будку на газон в сквере, подключились к электроэнергии и работают. В павильоне нет никакой информации, кто осуществляет предпринимательскую деятельность, вообще ничего. На этот киоск уже жаловались в прокуратуру и депутаты гордумы, и я писал обращение, все бесполезно. Вы попробуйте вот так поставьте киоск в центре города – завтра же приедут и снесут. Их не сносят. Возникает вопрос – кому заносят?», – рассуждает общественник.
Вторая точка в центре города – киоск с шаурмой «Kebab king» на перекрестке улиц Малышева-Бажова (Бажова, 130 В) у парка им. Энгельса. Этого объекта в схеме также не нашлось, более этого, строение стоит прямо на газоне. Согласно документам, предпринимательскую деятельность здесь организовал бизнесмен Фируз Набиев.
«Набиев – известный в городе «шаурмешный» магнат. Не поверю, что мужчина не знает о нарушениях, все же человек опытный в этих вопросах. Павильон он арендует за 50 тысяч рублей в месяц, у него их около двадцати по городу. Ранее прокуратура выходила в суд с исковым заявлением о приостановлении деятельности трех из них, но на момент рассмотрения сменился арендатор, поэтому добиться закрытия не удалось. Надеемся, что сотрудники отдела полиции №7, где недавно сменилось руководство, и администрация Октябрьского района разберутся с киоском около парка, мы эту историю проконтролируем», – пообещал Чукреев.
Третий объект, который попал в поле зрения общественников и СМИ – павильон «Шаверма №1» на перекрестке улиц Блюхера-Мира. Ранее здесь стоял киоск «Овощи-фрукты», но около месяца назад он съехал.
«По моей информации, участковый уже в курсе. Никакого киоска с шаурмой, согласно схеме, утвержденной администрацией города, здесь нет», – отметил общественник.
Таких объектов по всему городу – сотни. Одно из самых проблемных мест – «пятачок» около автобусного кольца на Пехотинцев, где расположено сразу несколько нестационарных торговых объектов. Повсеместно в них «крутят» шаурму, грубо нарушая санитарные нормы. Аналогичные проблемы на улицах Билимбаевской, Бебеля.
Напомним, что Администрация Екатеринбурга разработала проект новой концепции размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на территории города. Он был презентован депутатам гордумы 16 апреля на заседании комиссии по экономическому развитию и инвестициям и предпринимательской деятельности. С докладом выступала председатель Комитета по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга Елена Чернышева, которую среди владельцев киосков принято называть «королевой города». Согласно данной концепции, будут открываться новые НТО: в перечне перспективного размещения таких объектов почти две сотни новых адресов. Новую концепцию в мэрии рассчитывают принять до конца года.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:22 | 18.04.2019
Проспект Ленина в Екатеринбурге будет перекрыт из-за майского велопарада
18:20 | 18.04.2019
В екатеринбургском радиотехникуме стартовали отборочные соревнования для участия в Чемпионате Hi-Tech
18:07 | 18.04.2019
В 2018 году Евгений Куйвашев заработал почти 6 млн рублей
17:53 | 18.04.2019
В Академическом нужно построить порядка 20 социальных объектов
17:38 | 18.04.2019
Жительница Кургана, на которую упал дорожный знак, отсудила у подрядчика компенсацию
17:25 | 18.04.2019
К борьбе с незаконными киосками в Екатеринбурге подключились общественники, заявив об «уличных баронах»
17:21 | 18.04.2019
«Уралкалий» вручил студентам свидетельства на именные стипендии
17:03 | 18.04.2019
На оживленных улицах Кургана установят новые светофоры
16:56 | 18.04.2019
Москва рассмотрит возможность выделения денег на вторую ветку метро в Екатеринбурге
16:30 | 18.04.2019
В Верхотурском районе без вести пропала женщина
15:45 | 18.04.2019
Козицын оказался на 24-й строчке рейтинга богатейших бизнесменов России
15:22 | 18.04.2019
С конца мая прикамцы смогут следить онлайн за доступностью участковых и узких врачей
15:09 | 18.04.2019
За 2 года промышленное производство Прикамья увеличилось более чем на 6%
15:06 | 18.04.2019
Суд ужесточил чиновникам наказание за махинации с землей в пригороде Кургана на 40 млн рублей
14:59 | 18.04.2019
28 апреля Екатеринбургская епархия организует Пасхальный крестный ход
14:51 | 18.04.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на «Библионочь»
14:48 | 18.04.2019
19 апреля начнутся репетиции парада Победы в центре Екатеринбурга
14:24 | 18.04.2019
В Екатеринбурге ограничен проезд между Юмашева и Хомякова
14:12 | 18.04.2019
В Перми состоится «Велопервомай-2019»
13:50 | 18.04.2019
92 юных прикамца отправились на Дельфийские игры
13:10 | 18.04.2019
Причиной пожара в доме на Технической могло стать короткое замыкание
12:59 | 18.04.2019
На Среднем Урале подтоплены территории 33 домов и восемь мостов
12:53 | 18.04.2019
В Прикамье закрылись все ледовые переправы
12:48 | 18.04.2019
Этим летом Пермь примет хоккейный Турнир четырех наций среди молодежи
12:44 | 18.04.2019
В Перми будет ограничено движение по Компросу
12:40 | 18.04.2019
В Первоуральске ученица спрыгнула с крыши лицея
12:20 | 18.04.2019
Сеть пиццерий «Папа Джонс» запустила в Екатеринбурге новую акцию
11:56 | 18.04.2019
В Екатеринбурге организаторы «Бессмертного полка» ждут не менее 150 тысяч участников
11:42 | 18.04.2019
Более 170 библиотек Прикамья присоединятся к акции «Библионочь»
11:34 | 18.04.2019
В 2020 году Пермский край вновь примет финал Русского тура «Синяя птица»