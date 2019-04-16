К борьбе с незаконными киосками в Екатеринбурге подключились общественники, заявив об «уличных баронах»



Другая проблема незаконных киосков - самовольное подключение к электросетям.

Количество незаконных нестационарных объектов в Екатеринбурге превышает 150. Такую цифру сегодня, 18 апреля, озвучил координатор федерального партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев во время рейда по улицам уральской столицы. По данным общественника, это только количество объектов, не включенных в утвержденную мэрией схему, но существует и немало павильонов, которые нарушают специализацию.«Допустим, в киоске, согласно схеме, должны торговать овощами или мороженым, а по факту там крутят шаурму с нарушением всех санитарно-эпидемиологических норм. Кроме этого, бизнесмены грешат самовольным захватом земельного участка – по договору аренды им, допустим, выделено 10 квадратных метров, а они занимают все 20. И это повсеместно. Власти борются с киосками уже лет 10, но это больше напоминает борьбу ветряными мельницами. Говорят, что прокуратура всесильна, но, судя по ситуации, всесильны у нас уличные бароны, а не государственные органы», - рассказал Дмитрий Чукреев.В ходе сегодняшнего рейда, проведенного совместного с журналистами, активисты «Народного контроля» посетили три точки. Первая – киоск с шаурмой возле метро «Динамо» (Красный пер. 14а/), который ни прокуратура, ни мэрия не могут победить уже полтора года.«У них вообще нет никаких документов. Тупо приехали, поставили свою будку на газон в сквере, подключились к электроэнергии и работают. В павильоне нет никакой информации, кто осуществляет предпринимательскую деятельность, вообще ничего. На этот киоск уже жаловались в прокуратуру и депутаты гордумы, и я писал обращение, все бесполезно. Вы попробуйте вот так поставьте киоск в центре города – завтра же приедут и снесут. Их не сносят. Возникает вопрос – кому заносят?», – рассуждает общественник.Вторая точка в центре города – киоск с шаурмой «Kebab king» на перекрестке улиц Малышева-Бажова (Бажова, 130 В) у парка им. Энгельса. Этого объекта в схеме также не нашлось, более этого, строение стоит прямо на газоне. Согласно документам, предпринимательскую деятельность здесь организовал бизнесмен Фируз Набиев.«Набиев – известный в городе «шаурмешный» магнат. Не поверю, что мужчина не знает о нарушениях, все же человек опытный в этих вопросах. Павильон он арендует за 50 тысяч рублей в месяц, у него их около двадцати по городу. Ранее прокуратура выходила в суд с исковым заявлением о приостановлении деятельности трех из них, но на момент рассмотрения сменился арендатор, поэтому добиться закрытия не удалось. Надеемся, что сотрудники отдела полиции №7, где недавно сменилось руководство, и администрация Октябрьского района разберутся с киоском около парка, мы эту историю проконтролируем», – пообещал Чукреев.Третий объект, который попал в поле зрения общественников и СМИ – павильон «Шаверма №1» на перекрестке улиц Блюхера-Мира. Ранее здесь стоял киоск «Овощи-фрукты», но около месяца назад он съехал.«По моей информации, участковый уже в курсе. Никакого киоска с шаурмой, согласно схеме, утвержденной администрацией города, здесь нет», – отметил общественник.Таких объектов по всему городу – сотни. Одно из самых проблемных мест – «пятачок» около автобусного кольца на Пехотинцев, где расположено сразу несколько нестационарных торговых объектов. Повсеместно в них «крутят» шаурму, грубо нарушая санитарные нормы. Аналогичные проблемы на улицах Билимбаевской, Бебеля.Напомним, что Администрация Екатеринбурга разработала проект новой концепции размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на территории города. Он был презентован депутатам гордумы 16 апреля на заседании комиссии по экономическому развитию и инвестициям и предпринимательской деятельности. С докладом выступала председатель Комитета по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга Елена Чернышева, которую среди владельцев киосков принято называть «королевой города». Согласно данной концепции, будут открываться новые НТО: в перечне перспективного размещения таких объектов почти две сотни новых адресов. Новую концепцию в мэрии рассчитывают принять до конца года.