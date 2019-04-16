Новости дня
14:59 | 18.04.2019
фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии
28 апреля Екатеринбургская епархия организует Пасхальный крестный ход
Участники крестного хода пронесут по улицам города Благодатный огонь, привезенный из Иерусалима. Колонну возглавят юные палестинские скауты и уральские барабанщики.
«По завершении молитвенного шествия на месте будущего строительства собора святой Екатерины состоится раздача Благодатного огня всем желающим», - сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
Отметим, что в прошлом году Пасхальный крестный ход прошел по маршруту Свято-Троицкий собор - Храм-Памятник на Крови.
© «Вечерние Ведомости»
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