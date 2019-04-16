28 апреля Екатеринбургская епархия организует Пасхальный крестный ход

14:59 | 18.04.2019

фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

28 апреля в Екатеринбурге пройдет Пасхальный крестный ход, организованный РПЦ. Он начнется в 16:00 у Свято-Троицкого собора и завершится в 17:00 у места будущего храма святой Екатерины у Театра драмы.



Участники крестного хода пронесут по улицам города Благодатный огонь, привезенный из Иерусалима. Колонну возглавят юные палестинские скауты и уральские барабанщики.



«По завершении молитвенного шествия на месте будущего строительства собора святой Екатерины состоится раздача Благодатного огня всем желающим», - сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.



Отметим, что в прошлом году Пасхальный крестный ход прошел по маршруту Свято-Троицкий собор - Храм-Памятник на Крови.