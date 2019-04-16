19 апреля начнутся репетиции парада Победы в центре Екатеринбурга

14:48 | 18.04.2019

фото: eksvu.mil.ru

19 апреля в центре Екатеринбурга пройдет первая в этом году репетиция парада Победы с привлечением пеших колонн.



Как сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы, это будет ночная репетиция. С 20:00 19 апреля до 04:00 20 апреля для всех видов транспорта перекроют улицы:



проспект Ленина (от улицы Карла Либкнехта до улицы Репина);



улица Репина (от проспекта Ленина до улицы Малышева);



улица 8 Марта (от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина);



улица Бориса Ельцина (от улицы 8 Марта до улицы Челюскинцев).



Полномасштабные репетиции с привлечением техники пройдут в центре города 26 и 29 апреля, 3 и 7 мая.