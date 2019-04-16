В Екатеринбурге ограничен проезд между Юмашева и Хомякова

14:24 | 18.04.2019

фото: strojka-doma.ru

В Екатеринбурге временно ограничен проезд между улицами Юмашева и Хомякова в направлении Крылова. Проезжая часть на данном участке сужена ради строительства водопровода и канализации для нового жилого комплекса, сообщили в пресс-службе администрации города.



Работы продлятся до середины июня. Точная дата пока не называется. Автомобилистов просят обращать внимание на знаки и схемы объезда.