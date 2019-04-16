В Березовском возбуждено уголовное дело по факту хищения денег, полагавшихся ребенку по потере кормильца

10:18 | 18.04.2019

фото: viboronline.ru

В Березовском возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в присвоении денег, предназначавшихся его малолетнему ребенку по потере кормильца.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в 2015 году у ребенка умерла мать и он стал жить с бабушкой в Екатеринбурге. А выплаты ребенку по потере кормильца получал отец, проживающий в Березовском. По версии следствия, мужчина присвоил и потратил 245 тысяч рублей.



Теперь свердловчанину грозит наказание по статье 160 УК РФ (присвоение денежных средств в крупном размере).