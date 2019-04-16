В Новоуральский суд пытались пронести холодное оружие

10:00 | 18.04.2019

фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

В Новоуральске 50-летний мужчина пытался пронести в суд холодное оружие.



Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области, у гражданина, пытавшегося пройти в Новоуральский районный суд, при проходе через рамки металлоискателя были обнаружены три ножа: спецнож лезвием длиной 5 см, складной нож POLICE лезвием 10 см и складной швейцарский нож лезвием 10 см.



Мужчина пояснил, что просто забыл выложить оружие дома. А когда его попросили оставить ножи при входе, отказался. В итоге в суд его не пустили.



Всего с начала года судебные приставы пресекли действия граждан, пытавшихся пронести в суды 2 182 запрещенных предмета, в том числе 76 единиц огнестрельного оружия и 613 единиц боеприпасов.