В Свердловской области цистерна с бензином сошла с рельсов

Сегодня ночью в Свердловской области, в промзоне Березовского городского округа, с рельсов сошла цистерна с бензином. Произошла утечка топлива. Чтобы предотвратить возгорание, пожарно-спасательные подразделения произвели пенную атаку.«Угрозы для населения и окружающей среды нет. Место происшествия оцеплено, специализированная организация проводит работы по нейтрализации топлива и рекультивации грунта», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.По предварительной информации, причиной схода цистерны стала неисправность первой колесной пары.