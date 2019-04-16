В квартире на улице Технической два человека погибли при пожаре

09:29 | 18.04.2019

Минувшей ночью в 8-этажном доме на улице Технической в Екатеринбурге произошел пожар. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении были задействованы три единицы техники, 9 человек личного состава.



По данным портала E1.ru, в квартире пятого этажа загорелся холодильник. Погибли два человека – пожилая женщина и ее сын. Их тела нашли в комнате. Предположительно, они умерли во сне, надышавшись угарным газом.